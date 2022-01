GIRO D’ITALIA VIRTUAL hosted by BKOOL al via il secondo round: LA GRANDE PARTENZA – parte 2. TECHNOGYM E CASTELLI I PARTNER DEL PROGETTO.

TECHNOGYM E CASTELLI I PARTNER DEL PROGETTO.

Iscrizioni aperte sul www.girovirtual.com

Milano, 17 gennaio 2022 – Giro d’Italia Virtual, organizzato da RCS Sport e BKOOL, è un progetto dedicato agli appassionati di ciclismo che offre la possibilità di vivere in prima persona tutta l’emozione e la magia delle vere e proprie tappe della Corsa Rosa in sella alla propria bicicletta, con uno smart trainer o un power meter.

In qualsiasi momento sarà possibile addentrarsi in una sfida virtuale, attraverso una piattaforma digitale, in cui simulazione 3D e video reale si fondono per raggiungere la massima reale esperienza in ogni tappa.

LE FASI DEL GIRO D’ITALIA VIRTUAL HOSTED BY BKOOL

Il Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL si articola in tre distinte fasi: Grande Partenza – Parte 1 (dal 15 ottobre 2021 al 2 gennaio 2022, appena conclusa), Grande Partenza – Parte 2 (dal 17 gennaio al 3 aprile) e Grande Arrivo (dal 6 al 29 maggio). Quest’ultima fase si svolgerà in contemporanea al Giro d’Italia di quest’anno.



Con il lancio della prima fase in ottobre, il progetto ha riunito appassionati provenienti da oltre 30 paesi diversi che hanno potuto interagire con le vere Star del ciclismo mondiale: da Chris Froome a Sergio Higuita, da Oscar Freire ai ciclisti della Quick-Step Alpha Vinyl Team. Tanti professionisti che hanno condiviso gli allenamenti con centinaia di tifosi. E nel corso di questa seconda fase si aggiungeranno anche Alberto Contador e il suo team, la EOLO-Kometa.

Di seguito i dettagli delle fasi della Grande Partenza – Parte 2:

Torino TISSOT ITT: 8,3 km / 14 m+.

Ravenna – Verona: 30 km / 96 m+.

Perugia-Montalcino Brunello di Montalcino wine stage: 25 km / 540 m+.

Monte Rest: 11 km / 626 m+.

Milano TISSOT ITT: 25 km / 13 m+.

La prima tappa, Torino TISSOT ITT corrispondente al preludio urbano di Torino, viene aperta a tutti gratuitamente, registrandosi per una prova gratuita di 30 giorni su bkool.com.

Come per la Grande Partenza – Parte 1 di ottobre, anche la partecipazione al secondo gruppo di tappe sarà premiata. Tra i premi in palio anche l’esclusiva VIP experience al Giro d’Italia e a Il Lombardia del mese di ottobre. Non solo, i ciclisti già iscritti alla Grande Partenza – Parte 1 e gli utenti BKOOL Premium usufruiranno di uno sconto speciale del 50% al momento dell’iscrizione al nuovo blocco di tappe.

Il Giro d’Italia Virtual si è arricchita anche di una maglia tecnica in tessuto 3D Mesh progettata in collaborazione con Technogym e Castelli. Un capo esclusivo, ideale per gli allenamenti indoor e dotato di un paio di tasche sul retro. Insomma, adatta anche per le uscite in bicicletta nelle giornate più calde d’estate e in vendita su Giro Store.

Le iscrizioni al Giro Virtual hosted BKOOL sono aperte sul sito www.girovirtual.com.

#GIRO