Tre concerti accompagnano la mostra “GRAND TOUR. SOGNO D’ITALIA DA VENEZIA A POMPEI”

Palazzo Marino in Musica in collaborazione con Gallerie d’Italia – Piazza Scala Il Grand Tour 30 gennaio, 13 febbraio, 6 marzo 2022 Sala Alessi – Palazzo Marino Piazza della Scala 2, Milano.

Palazzo Marino in Musica propone una rassegna di tre concerti gratuiti nella splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano e centro della vita politica.

L’occasione è data dall’esposizione presso Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo della mostra curata da Fernando Mazzocca con Stefano Grandesso e Francesco Leone sul fenomeno internazionale del Grand Tour: dipinti, sculture e oggetti d’arte, provenienti da importanti collezioni nazionali ed estere, che restituiscono l’immagine di una Italia amata e sognata da un’Europa che si riconosceva in radici comuni, di cui proprio il nostro Paese era stato per secoli il grande laboratorio.

I concerti raccontano in musica questo “viaggiare formativo”. Infatti così li descrivono Davide Santi e Rachel O’Brien, direttori artistici della rassegna:

La civiltà umana è sempre in movimento.

Quello che oggi è il centro nevralgico e culturale del mondo non lo sarà domani, ma per sempre resteranno tracce, rovine e reperti, che formano un archivio spontaneo di civiltà.

Il nomadismo di artisti, intellettuali e ricercatori nei diversi luoghi del pianeta, come fu il caso del Grand Tour, diventa occasione per viaggiare nel tempo e ritrovare stimoli e ricchezze utili alla formazione e alla creatività.

Seguendo questa intuizione abbiamo steso il programma delle esecuzioni.

Il primo concerto, dal titolo “L’Accademia dell’Arcadia: ritrovare il buon gusto”, è previsto Domenica 30 Gennaio e ci riporta nella Roma di fine Seicento dove questa Accademia iniziò un viaggio immaginario verso le terre dell’antica Grecia per riportare nel presente equilibrio, semplicità e la saggezza degli antichi.

L’ensemble Il Ninfeo Urbano eseguirà con strumenti storici brani di Corelli, Scarlatti, Valentini, Marcello ed Haendel, compositori legati o influenzati dalla poetica arcadica.

Il secondo appuntamento, dal titolo Il Grand Prix de Rome, è in programma domenica 13 Febbraio e muove da Parigi.

Dalla fine del Seicento L’Accademia di Francia a Roma offriva in forma di borsa di studio una lunga permanenza in Italia a giovani artisti francesi così che potessero assorbire la bellezza classica e restituire poi frutti maturi nella madrepatria.

La pianista Margherita Santi eseguendo brani di Debussy, Poulenc, Lili Boulanger e Ravel, immagina un incontro tra compositori che a vario titolo furono legati a quella competizione.

La rassegna si chiude domenica 6 Marzo con un viaggio: quello proposto da NefEsh Trio dal titolo “Milano Gerusalemme – Grand Tour 200 anni dopo”.

Per tanti musicisti di oggi infatti, il viaggio formativo è rappresentato dall’avventurarsi in repertori e culture musicali “altre”.

La storia del NefEsh Trio incarna tutto questo: tre giovani, brillanti diplomati del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si accostano alla musica ebraica e partendo dal Klezmer – la più “europea” delle musiche ebraiche – risalgono a sonorità che portano al Mediterraneo, alle melodie sefardite e alla musica ebraico-yemenita.

I concerti si tengono domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi. I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 10.00 del giovedì precedente ogni concerto è possibile ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, in Piazza della Scala 6. Per motivi di sicurezza, all’ingresso di Palazzo Marino, sarà richiesta ai partecipanti l’esibizione del documento di identità e il super Green Pass.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, ed è organizzata da EquiVoci Musicali.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo.

Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi e Rachel O’Brien.

