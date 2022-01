Ciclabile Magenta-Corbetta: ancora un passo avanti

riceviamo e pubblichiamo

La pista ciclabile che unirà Magenta e Corbetta sta completando la fase progettuale e si appresta alla fase di realizzazione del progetto basilare per la mobilità sostenibile locale

Magenta, 25 Gennaio – La pista ciclabile che unirà Magenta e Corbetta fa un nuovo passo avanti. Tra fine 2021 e il nuovo anno da poco cominciato si registrano nuovi promettenti sviluppi per un’opera fondamentale per la mobilità sostenibile.

Fabrizio Batacchi, l’architetto responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Magenta,

ha contattato Francesco Cerati, presidente del Comitato pista Ciclabile Magenta-Corbetta, per comunicargli importanti aggiornamenti. Ecco quali sono stati.

Pista ciclabile: cosa è accaduto e cosa accadrà

Il primo passo è avvenuto lo scorso 30 Dicembre, quando è stato depositato il Progetto Definitivo/Esecutivo, nonché è stato confermato il finanziamento ottenuto con i fondi regionali.

A livello legale si è proceduto alla convocazione della Conferenza dei Servizi, fissata per il prossimo 7 marzo. Anche questo sarà un momento significativo: la conferenza dei servizi è un incontro tra pubbliche amministrazioni su un tavolo comune, per poter meglio risolvere i problemi e confrontarsi su tematiche comuni, semplificando e razionalizzando i procedimenti che prevedono il rilascio dei cosiddetti “atti di assenso” (autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc.) necessari per realizzare nuovi interventi, pubblici e/o privati. È un atto utile per semplificare l’azione della PA attraverso l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

A seguire verrà pubblicata la Gara di Appalto ed entro la prossima primavera partiranno i lavori. Viene confermato l’obiettivo del completamento della costruzione della Pista Ciclabile entro l’estate 2022.

Soddisfatti, ma attenti: ecco cosa chiede il Comitato

«Il Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta esprime la propria soddisfazione per i passaggi fondamentali ottenuti dall’Amministrazione di Magenta, e chiede di continuare con il massimo impegno e determinazione per arrivare alla realizzazione di questa opera tanto importante per le nostre due città», fa sapere il direttivo. Non solo: lo stesso Comitato chiede all’Amministrazione di Corbetta di destinare parte dei fondi per piste ciclabili appena ottenuti dalla Regione per realizzare la continuità del tratto bidirezionale progettato da Magenta, dato che il tratto di competenza già realizzato è monodirezionale.

«Proseguiamo con rinnovato entusiasmo il nostro impegno con le Amministrazioni di Magenta e Corbetta per collaborare alla realizzazione di quest’opera fondamentale per la mobilità sostenibile di studenti, anziani e famiglie delle nostre due città».