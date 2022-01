Arconate: Il liceo europeo ‘gemellato’ con l’ISIS Bernocchi per parlare di educazione alimentare.

Lunedì 24 gennaio gli studenti di Arconate e Legnano hanno partecipato ad un incontro sul tema di salute dinamica e alimentazione

Corretta alimentazione, false credenze, relazione tra cibo e sport in fase adolescenziale, malnutrizione e fame nel mondo….sono questi i punti fondamentali toccati nell’incontro ‘Salute dinamica ed educazione alimentare’ proposto in contemporanea al Liceo di Arconate e d’Europa e all’ISIS Bernocchi di Legnano. Lunedì 24 gennaio, le otto classi del Biennio del Liceo e le venti classi seconde dell’ISIS hanno partecipato ad una coinvolgente conferenza on-line. I relatori sono stati il prof. Giovanni Catizone (docente di Scienze Motorie presso ISIS Bernocchi di Legnano, docente di Teoria e Metodologia del Tennis presso l’Università Cattolica di Milano, Tecnico Nazionale Tennis e responsabile Area Motoria della Federazione Italiana Tennis e della Scuola dello Sport di Roma) e la

dottoressa Erminia Ebner (educatrice alimentare della Federazione italiana tennis e della Scuola dello sport). “La discussione è stata piacevole e brillante in quanto gli allievi sono stati totalmente coinvolti con numerose domande; ringraziamo la preside Annalisa Wagner del Bernocchi di Legnano per l’ospitalità e i relatori che sono intervenuti a titolo gratuito” -spiegano le docenti di Scienze Motorie del Liceo di Arconate, Maria Paola Colombo e Patrizia Nitti che hanno creato i contatti necessari col collega di Legnano per creare il ’gemellaggio’ tra le due scuole con il fine di perseguire obiettivi comuni. L’incontro rientra nel Progetto Salute dei due Istituti e nel Progetto di Solidarietà ed Educazione Civica ‘Corsa contro la fame’ per il Liceo di Arconate.