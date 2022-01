Magenta: via dello Stadio, Imbrogno: nessuna lite per futili motivi, c’è un area degradata!”

Siamo andati in via dello Stadio a sentire Roberto Imbrogno, dopo l’articolo che abbiamo visto, su di un giornale concorrente, sulla lite. Abbiamo trovato Roberto che era molto arrabbiato e ci ha detto; “chi ha scritto l’articolo” mi ha chiesto, e dopo ha incominciato a raccontare la sua versione dei fatti.

Roberto comincia in primis, con l’aiuto che sta dando al proprietario dell’area questionata e dice: “li ci sono 4 cani che non sono, secondo me, nemmeno curati, in pratica sembrano abbandonati – continua – io ho chiesto al proprietario di lasciarmi le chiavi per dare da mangiare ai cani, cio che ho fatto Mercoledi”.

Mentre stava dando da mangiare ai cani è arrivato l’uomo e scivolando è caduto dal camioncino, Roberto dice che secondo lui era leggermente non in buone condizioni fisiche, per questo motivo è scivolato battendo la spalla ed è stato costretto a ricorre a cure sanitarie. Non c’è stata nessuna rissa. Rimane sempre il degrado e l’assenza di cura agli animali.

Imbrogno: “qualcuno del comune, i Carabinieri Forestali o la Polizia Locale devo attenzionare la situazione che per me è grave!”

lo sottolinea nel video: