Il commosso addio a Franco Ottolini

ROBECCHETTO – Erano in tanti, oggi pomeriggio, dentro e fuori dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, ad assistere alla cerimonia di commiato da questo mondo dell’ingegnere Franco Ottolini. ‘Sindaco’ per antonomasia entrò in Consiglio Comunale nel 1980 e vi rimase fino al 2004. Al di là del suo impegno politico, il suo amore per il paese, il suo garbo hanno fatto sì che oggi fossero in tanti a rendergli grazie. L’attuale sindaco Giorgio Braga – che fu suo assessore e vice per tanti anni – ha ricordato il suo modo di lavorare per il paese; Annalisa Baratta i suoi insegnamenti e la figlia Marta il suo amore. Alla fine gli applausi a un uomo, un politico, un padre che ha fatto tanto bene a Robecchetto con Induno. E il bello consiste nel fatto che i paesani lo hanno riconosciuto e applaudito per l’ultima volta nella bara cosparsa di garofani rossi…

