Cecchetti (Lega): “Piena fiducia della Lombardia a Salvini”

Milano, 01 FEB – “Tutta la Lega Lombarda conferma la sua totale e piena fiducia nel segretario federale, Matteo Salvini, e gli conferma pieno mandato per realizzare i punti fondamentali approvati all’unanimita’ oggi dal consiglio federale”. Lo afferma il coordinatore lombardo della Lega, Fabrizio Cecchetti, al termine del consiglio federale del Carroccio, svoltosi oggi in via Bellerio a Milano. “Punti che riguardano la vita quotidiana e vera dei cittadini, dallo stop a nuove tasse sulla casa al contrasto al caro bollette con un nuovo decreto energia che permetta di risolvere definitivamente il problema, dal diritto per tutti i bimbi che stanno bene di andare a scuola ogni giorno fino al tema sempre attuale della sicurezza delle nostre citta’, per evitare che tutta la Lombardia non debba vivere le sparatorie, gli stupri, le risse e le violenze della Milano di Sala” ha aggiunto. “Tutte le componenti del nostro movimento lombardo porteranno avanti con impegno e convinzione queste battaglie – ha concluso Cecchetti -, le porteremo avanti in tutte le istituzioni locali, con i nostri eletti, dai consigli comunali fino alla Regione Lombardia“

