Bareggio – Nuovi Giochi nei Parchi: finita la prima tranche, a Marzo perte la seconda.

Nuovi giochi nei parchi del paese, si è conclusa la prima tranche di interventi che hanno riguardato il Parco del Vecchio Ciliegio, il Parco 8 Marzo, l’area verde di via Rossini, il parco La Bareggetta, il Parco Arcadia, il Parco Gandhi, l’area verde di via Turati, quella di via San Sebastiano e il Parco della Brughiera.

“La settimana prossima firmeremo i documenti per l’inizio dei nuovi lavori – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Pirota – e a marzo partirà la seconda tranche, che interesserà il parco di via Benedetto Croce, il parco di via Filzi, la scuola dell’infanzia Munari e il parco ‘Medici senza Frontiere’ di via Morandi. Da parte della nostra Amministrazione comunale, un’altra promessa mantenuta e una risposta con i fatti alle tante e legittime richieste delle famiglie di Bareggio, che giustamente si lamentavano per le condizioni dei parchi giochi del paese, lasciati per anni in preda al degrado. Finalmente i bambini avranno a disposizione aree attrezzate e sicure in cui giocare”.

