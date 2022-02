Rubate le coppe del Campione Olimpionico Antonio Bailetti

TURBIGO. Rubano tutto, anche le coppe del campione olimpionico, cavalier Antonio Bailetti, religiosamente conservate nel ‘Museo del Ciclismo’ in quella che oggi è la Casa delle Associazioni (ex palazzo municipale), in Via Roma, 1. Erano le coppe che raccontavano la storia del campione del ciclismo turbighese: quelle vinte da ‘Esordiente’ (1953), poi come ‘Allievo’ (1954-55), ‘Dilettante’ (1956-60) e, infine, come ‘Professionista’ (1960-69). Trenta coppe compresa quella ritirata a Roma dalle mani del presidente della Repubblica nel dicembre 2014, che attestava un riconoscimento civico per i meriti acquisiti nel campo sportivo. Per fortuna la Medaglia d’Oro vinta alle Olimpiadi del 1960 (nella foto) non era stata collocata nel museo.

E’ stata una vigliaccata: come strappare i ricordi dalla memoria dei Campione turbighese che, ormai giunto ad una certa età (classe 1937), aveva allestito in un’area della Casa delle Associazione tutto quanto aveva accompagnato la sua vita sportiva: dagli stelloncini dei giornali, ai manifesti, alle fotografie e, appunto, alle coppe.

FOTO Il cavalier Antonio Bailetti mostra orgogliosamente la Medaglia d’Oro vinta alle olimpiadi del 1960 a Roma