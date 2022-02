‘Top aziende’: Candiani è leader nel nostro territorio

ALTOMILANESE – ‘Il Giorno’ del 31 gennaio 2022 ha pubblicato tutti i bilanci delle principali aziende italiane. Abbiamo spulciato la classifica delle aziende del nostro territorio e la prima che abbiamo incontrato è stata la ‘CANDIANI SPA’ di Robecchetto con Induno con un fatturato 2020 di euro 64.127.032 (mentre il 2019 era pari 85.874.310). Segue la MEWA di Turbigo con un fatturato di euro 52.660.854 più o meno uguale a quello dell’anno precedente. Altre aziende, mediamente a un livello inferiore di fatturato, sono la ‘MOOD SRL’ di Vanzaghello con 39.008.524 euro (55.186.569 nel ’19); MAROBE SRL di Vanzaghello con 63.096.954, molto superiore all’anno precedente; L.C.M. ITALIA SPA di Vanzaghello con 44.505.086 in aumento sull’anno precedente; A&A F.LLI PARODI di Inveruno con euro 38.064.546 (come anno precedente);AMPACET DISTRIBUTION ITALY SRL di Busto Garolfo con euro 32.042.141; LIMEA-FISMA SPA di Marcallo con Casone con euro 30.511.140, fatturato identico a quello dell’anno precedente; INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI di Marcallo con 60.207.000; ARCA ETICHETTE di Marcallo con Casone con un fatturato di euro 26.037.461 lo stesso dell’anno precedente IRON SERVICE SRL di Castano Primo con 29.293.225 euro di fatturato molto superiore a quello dell’anno precedente; POMPE TRAVAINI di Castano Primo con 27.32.846 (28.361.827 nel 2019);; EPSOTECH ITALY SRL di Cuggiono con 25.889.690 (30.657.408 nel ’19); VIBIPLAST di Castano Primo con 22.590.151 di fatturato; TACCHI GIACOMO E FIGLI di Castano Primo con 21.616.948; WIZ CHEMICALS SRL di Dairago con euro 20.518097; MI FOOD SRL di Magnago con un fatturato di 26.406.712; C.B.S SRL sempre di Magnago con 23.934.232.

Altre aziende importanti in un ambito allargato sono la MARELLI di Corbetta nelle sue diverse diramazioni; la BALCONI di Nerviano; CARLO BARNI di Busto Garolfo. A Magenta SCHUNK CARBON TECHNOLOGY, SICURAUTO, C,TM, CARLO FUSE’) e a Ossona TATE&LYLE ITALIA e SOLO ITALIA.