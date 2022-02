Il comunicato del Sindaco Calati sulla Chiusura passerella di Pontevecchio

riceviamo e pubblichiamo

Magenta, 08 febbraio 2022.

A seguito dell’attenzione sempre costante dimostrata da questa Amministrazione nel monitoraggio di situazioni potenzialmente a rischio, abbiamo attivato una verifica strutturale della passerella di Pontevecchio per verificarne lo stato.

Dalle risultanze dell’indagine, facilitata in data odierna anche dall’assenza di acqua nel Naviglio, è emerso che il materiale, nonostante gli interventi susseguitisi di messa in sicurezza, si è nel tempo fortemente degradato, tanto da richiedere la chiusura immediata al transito della passerella e un intervento urgente per il suo mantenimento in esercizio, in attesa dell’individuazione della soluzione definitiva.

Pertanto gli uffici tecnici si sono subito attivati per la ricerca di un esperto abilitato alla specificità delle ulteriori verifiche necessarie, al fine di programmare con puntualità tipologia e tempistica dell’intervento. La PL ha provveduto, pertanto, all’ordinanza di chiusura e a segnalare in loco l’impossibilità di utilizzo della passerella, in modo da ridurre il disagio degli utilizzatori.

La cittadinanza sarà informata su modalità e tempi dei lavori di intervento.

Il Sindaco Chiara Calati

L’ass. Ai Lavori Pubblici Laura Cattaneo

Il Vicesindaco Simone Gelli