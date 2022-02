Magenta: Giorno del Ricordo 2022, le celebrazioni di giovedì 10 febbraio

Il Sindaco Calati: “Necessario far comprendere alle nuove generazioni gli errori del passato perché portino avanti un messaggio di pace”

Magenta, 8 febbraio 2022 – In occasione del Giorno del Ricordo, l’Amministrazione comunale e i rappresentanti dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Milano si troveranno, giovedì 10 febbraio alle ore 16.45, presso il Cippo dedicato ai Martiri delle Foibe nel Parco di Via Melzi per una cerimonia commemorativa. Le celebrazioni proseguiranno nella Basilica di San Martino dove, alle 18, sarà celebrata la Santa Messa a suffragio delle vittime delle persecuzioni, dei massacri e delle deportazioni occorse in Istria, in Dalmazia e nelle province dell’attuale confine orientale.

“Anche quest’anno celebriamo il Giorno del Ricordo con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che ci porterà, come negli anni passati, preziose testimonianze – spiega il Sindaco di Magenta, Chiara Calati – Le parole dei rappresentanti dell’Associazione e i loro racconti sono preziosi per ricordare i massacri delle Foibe e l’esodo giuliano dalmata. Fatti che per anni hanno subito un tentativo di cancellazione dalla memoria. Noi, invece, abbiamo il dovere di ricordare quelle atrocità, capire gli errori commessi per evitare che si ripetano in futuro. Comprendere e far comprendere alle nuove generazioni quanto è accaduto è un passo necessario perché i giovani in futuro portino avanti un messaggio di pace e perché segregazioni e divisioni non si ripetano”, conclude il Sindaco Calati.

La conferenza “Esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia”

Domenica 20 febbraio, alle ore 17.30 in Casa Giacobbe, si terrà invece la conferenza “Esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia”. Introdurrà il presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Milano, Matteo Gherghetta, e interverranno i relatori Claudio Giraldi e Tito Lucilio Sidari.