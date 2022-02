“MAGENTA PERCORSI” una lista civica per promuovere il cambiamento insieme

riceviamo il comunicato dalla lista Magenta percorsi, una sezione nata durante il lavoro del PD con MAGENTA SVOLTA INSIEME.

leggiamo il testo:

Chi siamo?

Ci siamo ritrovati ai tavoli di Magenta svolta Insieme, con il desiderio comune di metterci al servizio della nostra Città, ciascuno con il proprio bagaglio di esperienze e il sogno condiviso di una Magenta che, partendo dalla sua storia, lancia lo sguardo al futuro e ne accetta le sfide. Crediamo fermamente che per cambiare le cose occorre impegnarsi in prima persona e mettersi in gioco per un progetto credibile. “Noi ci teniamo”: non uno slogan ma parole che racchiudono il senso profondo del nostro essere e sentirci comunitàche non esclude, ma ascolta e dà voce a tutte e tutti.

Cosa vogliamo?

Sappiamo che il ruolo dei partiti è importante nell’organizzazione della società. Al tempo stesso siamo convinti che in una realtà locale si debbano promuovere nuove forme di partecipazione diretta per chi vuole impegnarsi attivamente e fare. Per questo abbiamo deciso di essere promotori di una lista civica. Si chiama Magenta Percorsi: una lista di cittadini e cittadine che insieme con entusiasmo e concretezza del fare vogliono mettere a disposizione le loro esperienze, conoscenze, competenze professionali o maturate nel generoso mondo dell’associazionismo per realizzare percorsi di cambiamento.

Insieme a chi?

Noi di Magenta Percorsi accettiamo la sfida del cambiamento e vogliamo esserne protagonisti attivi insieme a un candidato sindaco a cui riconosciamo la competenza, l’impegno, la passione necessari a realizzarlo. Per questo supporteremo chi ha l’intelligenza e il cuore di ascoltare e valorizzare personalità ed esperienze diverse. Noi teniamo a chi “ci tiene”, per costruire insieme una Magenta per tutte e tutti.

Il Comitato promotore

Annarita Amadio

Marzia Bastianello

Giuseppe Bolzonella

Gianmarco Cerutti

Viviana Maltagliati

Graziano Origgi

Stefania Piscopo

Giorgio Redaelli

Sara Virzì

Matteo Volontieri