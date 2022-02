Suv investe ciclista 31enne a Malvaglio, ricoverato in codice rosso!

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sembra che il ciclista da Cuggiono andava verso Robecchetto, quando è stato colpito dal Suv e scaraventato a terra. Subito allertati i soccorsi che anno inviato un elicottero sul posto. Soccorso, ora versa in condizioni gravissime all’ospedale di Legnano. L’incidente è avvenuto alle 7.20.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cuggiono, la polizia locale di Robecchetto . L’uomo è in prognosi riservata. Decisive le prossime ore.