Auto usate Lombardia: il resoconto del 2021 e previsioni per il 2022

Il mercato delle autovetture usate nella regione Lombardia ha chiuso lo scorso anno con il segno positivo, facendo registrare un +13,5% che conferma come questa sia la scelta preferita dai consumatori. Dalle statistiche sulle vetture in vendita si apprende che l’età media delle autovetture poste in vendita è di 7,9 anni, che il loro prezzo medio è di 16.890 euro e che il modello che viene richiesto di più in assoluto è la Volkswagen Golf. Per quanto riguarda il rinnovo del parco vetture circolante, circa il 51% delle vetture usate è del tipo Euro 6 e circa 6 su 10 sono vetture con un’età massima di 5 anni.

I dati relativi alla Lombardia

Il mercato delle autovetture usate si è confermato il canale preferito dagli automobilisti nella regione. I dati ricavati da fonti Aci relativi allo scorso anno infatti parlano di 455.202 passaggi di auto usate, con una crescita che ha raggiunto la percentuale del 13,5% rispetto al 2020, un dato che rispecchia quello della media nazionale, che si è attestata al 13,2% e che fa ben sperare anche per l’anno appena iniziato, per il quale si sono già avvertiti dei segnali positivi che confermano la Iscelta dell’usato da parte dei consumatori. Questo risultato è solo in parte dovuto alla crisi dei microchip che si è aperta con la pandemia da covid 19, e che ha colpito le autovetture “nuove”, ritardandone le consegne e spingendo quindi il 20% degli automobilisti che scelgono l’usato verso questa soluzione. D’altro canto, la tendenza di un maggiore acquisto di vetture usate, ha spinto anche i prezzi delle stesse ad un aumento e il costo medio delle vetture usate in vendita nella regione Lombardia nel 2021 è stato di 16.890 euro, con un incremento, anche in questo caso, del 13,4% rispetto all’anno precedente.

Alimentazioni e incentivi

Nel mercato delle auto usate a Milano , per quanto riguarda le loro alimentazioni, il primato è sempre saldamente in mano al diesel, mentre per quanto riguarda un settore nuovo come l’ibrido o il full electric, si stanno registrando degli incrementi notevoli, con una percentuale del 9,2% che vuole acquistarne un modello nel corso del 2022. In questo campo un ruolo molto importante sarà quello degli incentivi messi a disposizione dal governo che attualmente rappresenta l’arma più efficace. Gli incentivi sono anche una possibilità per procedere allo “svecchiamento” dell’attuale parco delle vetture circolanti, visto che esiste sul mercato una vasta offerta di vetture della nuova generazione.

I dati territoriali

A livello di regione Lombardia nel 2021 per quanto riguarda i passaggi di proprietà a livello delle varie province, Milano è in testa con 130.419 passaggi, numero che rappresenta un aumento del 15,2% sul dato dell’anno precedente, mentre al secondo posto si piazza Brescia che ne ha fatti registrare 64.645, con un aumento dell’11,1%. L’ultimo posto è quello di Sondrio che ha chiuso il 2021 con 9.306 passaggi di proprietà e con la percentuale di aumento più bassa, il 9,1%, , mentre la percentuale più alta è della provincia di Monza Brianza con un + 17,2%. Gli automobilisti lombardi nel 2021 hanno ricercato soprattutto le vetture diesel, con il 49% delle richieste, con quelle alimentate a benzina che si sono fermate al 43,5%. La restante percentuale è rappresentata da vetture ibride ed elettriche, comunque in aumento nonostante il solo 3,5%. La nota positiva riguardo a questa tipologia di vetture è rappresentata dalle intenzioni di acquisto degli automobilisti lombardi che nel 2022 è salita al 9%.