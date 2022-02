Wild Card corse di primavera RCS Sport 2022

riceviamo e publichiamo

Milano, 17 febbraio 2022 – RCS Sport comunica l’elenco delle squadre al via delle sue corse di primavera UCI WorldTour.

Le wild card del Giro d’Italia e la lista delle squadre per la Milano-Torino e Il Giro di Sicilia verranno annunciate nelle prossime settimane; quelle de Il Lombardia e Gran Piemonte verranno comunicate in un secondo momento, dopo aver valutato l’andamento della stagione delle squadre che ne faranno richiesta. STRADE BIANCHE (5 marzo) – 17 UCI WorldTeams, 2 aventi diritto e 3 wild card (22 squadre di 7 corridori ciascuna) 17 UCI WorldTeams

AG2R CITROEN TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

ISRAEL START-UP NATION

JUMBO-VISMA

LOTTO SOUDAL

MOVISTAR TEAM

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

TEAM DSM

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES 2 aventi diritto

ALPECIN-FENIX

TEAM ARKEA – SAMSIC 3 wild card

BARDIANI CSF FAIZANE

DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM TIRRENO-ADRIATICO (7–13 marzo) – 18 UCI WorldTeams, 2 aventi diritto e 5 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna) 18 UCI WorldTeams

AG2R CITROEN TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

ISRAEL PREMIER TECH

JUMBO-VISMA

LOTTO SOUDAL

MOVISTAR TEAM

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

TEAM DSM

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES 2 aventi diritto

ALPECIN-FENIX

TEAM ARKEA – SAMSIC 5 wild card

BARDIANI CSF FAIZANE

DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

GAZPROM-RUSVELO

TOTAL ENERGIES MILANO-SANREMO (19 marzo) – 18 UCI WorldTeams, 3 aventi diritto e 4 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna) 18 UCI WorldTeams

AG2R CITROEN TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

ISRAEL PREMIER TECH

JUMBO-VISMA

LOTTO SOUDAL

MOVISTAR TEAM

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

TEAM DSM

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES 3 aventi diritto

ALPECIN-FENIX

TEAM ARKEA – SAMSIC

TOTAL ENERGIES 4 wild card

BARDIANI CSF FAIZANE

DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

GAZPROM-RUSVELO