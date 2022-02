Lombardia Del Gobbo (NCI) nominato componente dell’osservatorio su applicazione fattore Famiglia

riceviamo e pubblichiamo

“SEMPRE PIU’ IMPEGNO NEL RENDERE LA FAMIGLIA PROTAGONISTA DELLA VITA SOCIALE E CULTURALE”

Milano, 22 febbraio 2022 – “Sono soddisfatto. La mia nomina e quella di Silvia Scurati all’interno dell’Osservatorio sul Fattore Famiglia, come componenti della maggioranza politica in Regione, mi motiva a continuare con ancora più intensità il lavoro di applicazione del Fattore Famiglia Lombardo, che serve a rendere ancor più protagoniste le famiglie della vita sociale e culturale dei nostri territori”.

È il commento di Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l’Italia, dopo la sua nomina da parte dell’assemblea del Consiglio regionale nell’Osservatorio Fattore Famiglia, composto da nove membri di cui tre consiglieri regionali (gli altri sono Silvia Scurati della Lega Nord e Raffaele Straniero, del PD), il cui scopo è monitorare gli impatti del Fattore Famiglia Lombardo sull’efficacia dei servizi erogati.

“Regione Lombardia – ha concluso Del Gobbo – è da sempre attenta al valore della famiglia, prima regione in Italia ad adottare questa misura, strumento innovativo utile a erogare sempre maggiori servizi a chi ne ha realmente bisogno”.