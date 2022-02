Regione Lombardia – Scurati designata in Osservatorio Fattore Famiglia

riceviamo e pubblichiamo

Silvia Scurati (Lega): “Osservatorio regionale per l’attuazione del Fattore Famiglia, orgogliosa di poter dare il mio contributo”

Milano, 22 febbraio – In merito all’elezione del nuovo Osservatorio per l’attuazione del Fattore famiglia, è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati:

“Il tema del Fattore Famiglia e della tutela dei nuclei famigliari è molto importante – commenta Scurati – per questo ringrazio i colleghi che mi hanno designato all’interno dell’Osservatorio regionale che si occupa proprio della sua attuazione”.

“È bene ricordare come la Lombardia sia stata sempre fin da subito in prima linea nel dare il giusto valore al tema della famiglia adottando per prima questa metodologia, con lo scopo di erogare servizi sempre più equi a chi ne ha realmente bisogno” afferma Scurati.

“Il Fattore Famiglia – sottolinea Scurati – si basa infatti sulla valutazione di alcuni parametri che comprendono, tra gli altri, la presenza di un mutuo per l’acquisto della prima casa, il numero di figli, la presenza di disabili in famiglia, di donne in stato di gravidanza e anziani a carico. Un aiuto concreto a chi si trova in una situazione di difficoltà che pertanto va sostento a tutti i livelli, da quello regionale a quello nazionale, monitorando con attenzione la sua reale attuazione” conclude Scurati.

Oltre al Consigliere Silvia Scurati, sono stati designati nell’Osservatorio anche i Consiglieri regionali Luca Del Gobbo (Noi con l’Italia) e Raffaele Straniero (PD).