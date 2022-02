Anche la Comunità Pastorale di Magenta si mobilita per la pace.

In risposta all’appello di Papa Francesco, che mercoledì 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, ha indetto una giornata di digiuno per la pace, la Comunità magentina in quella giornata, aderisce e propone alcuni momenti di preghiera:

Ore 12 preghiera dell’Angelus in basilica (che rimarrà aperta tutto il giorno)

Ore 15 recita del Rosario in tutte le chiese parrocchiali

Ore 21 Santa Messa cittadina in basilica