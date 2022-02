Corbetta: Il Sindaco Ballarini comunica il sequestro dell’area ex Siro

IL post del sindaco Marco Ballarini:

SEQUESTRATA L’AREA EX SIRO: OPERAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE A TUTELA DEL NOSTRO TERRITORIO

Vi comunico che il nostro Comando di Polizia Locale ha portato a termine una importante operazione di tutela ambientale e territoriale.

L’attenzione degli agenti di PL si è concentrata sui lavori che di recente hanno avuto luogo all’interno dell’area ex Siro-Reol di Soriano.

Con la collaborazione sul campo del nostro Ufficio Ambiente del Settore Tecnico e dei tecnici di Arpa Lombardia e Città metropolitana di Milano, dopo un’accurata attività di indagine a stretto contatto con la Procura della Repubblica di Milano, è stata riscontrata una situazione estremamente grave che ha necessitato il sequestro immediato dell’intera area.

Al momento si attendono ulteriori disposizioni da parte della Procura per mettere ulteriormente in sicurezza l’area e ridurre l’impatto ambientale ed i disagi per i residenti, in attesa che le autorità competenti completino la bonifica dell’area.

Un ringraziamento a tutti le persone che da giorni stanno lavorando per la salute dei nostri cittadini: la nostra attività per tutelare la cittadinanza continua!