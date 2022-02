Inveruno, scoppia la caldaia, ma Aler non interviene. L’accusa: “In quella casa vive un’anziana allettata”

Senza riscaldamento e in condizioni impossibili.

Accade in un un’appartamento Aler di via Induno nel comune di Inveruno dove sabato sera alle 21.30 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco perché lun termosifone della cameretta è saltato perdendo acqua. Nel giro di pochi minuti l’appartamento si è allagato con la maggior parte della roba da buttare. Ad aggravare la situazione il fatto che in quell’appartamento vive una donna anziana di 89 anni reduce dalle cure palliative e affetta da patologie cardiache. La signora ha un femore fratturato ed è allettata.

“Stiamo vivendo in condizioni terribili senza che l”Aler intervenga – ha commentato Gabriella Muraca- mia figlia intervenendo dopo il guasto si è perfino ferita ad una mano”. A far arrabbiare ancor di più la donna è stata la risposta di Aler interpellata alle 11.40 di questa mattina: “La signora potete portarla al pronto soccorso – hanno risposto – mentre per sistemare temporaneamente il problema potete mettere una caldaietta. Una risposta senza senso che prendiamo come unz presa in gito”.

Un altro danno si era verificato anche il 25 febbraio, scoperto la mattina nell’appartamento vuoto vicino

“Ditemi voi se è possibile pensare di poter vivere in queste condizioni- Ha concluso la domma -con i giubbotti in casa, dopo aver portato fuori secchi di acqua in continuazione. Ho richiamato Aler, ma almeno per il momento non ci sarà alcun intervento da parte loro”.

La sindaca Bettinelli ha confemato anche lei i danni ed è attenta sulla situazione”abbiamo chiamato Aler che è intervenuta per accedere all’appartamento“. La locataria smentisce l’intervento fisico che sembra avvenuto da parte di Aler solo telefonicamente.