Ucraina. Calati: “Sentita Prefettura, Magenta pronta all’accoglienza e al coordinamento del territorio. Attendiamo prime indicazioni per la giornata di martedì 1 marzo”.

riceviamo e pubblichiamo

Magenta, 28 febbraio 2022 – “A seguito dell’approvazione odierna del decreto aiuti per l’Ucraina da parte del Consiglio dei Ministri, mi sono immediatamente attivata con la Prefettura per conoscere le indicazioni in termini di gestione dell’accoglienza dei profughi e il coordinamento degli aiuti. Nella giornata di domani, martedì 1 marzo, ci verranno fornite le prime informazioni necessarie. Contestualmente convocherò i Sindaci del Magentino e le associazioni del terzo settore per coordinare le operazioni di accoglienza, soprattutto delle famiglie e dei minori, nella ricerca di centri e soluzioni abitative adeguate” ha dichiarato il Sindaco Calati.

“Magenta è pronta a fare la sua parte anche nella raccolta di beni di prima necessità e aiuti, convogliando tutte le iniziative su Caritas e Croce Rossa Italiana, unici interlocutori accreditati in questa fase per la gestione degli aiuti. L’appello alle numerose e lodevoli iniziative che si stanno autonomamente generando sul territorio è quello di riferirsi a questi soggetti, perché l’azione di sostegno risulti organica ed efficace ” ha proseguito il Sindaco.

“E’ previsto questa sera per le ore 21.00 un incontro insieme alla Comunità Pastorale per la realizzazione di un’iniziativa di solidarietà in città, alla quale tengo particolarmente, che vuole coinvolgere le associazioni e le diverse realtà cittadine, oltre ai cittadini stessi, per manifestare la vicinanza di tutta la comunità magentina alle persone colpite dalla guerra e a sostegno della pace” ha concluso il Sindaco.