Catasto teresiano (1722): l’Osteria sulla riva sinistra del Naviglio Grande

TURBIGO – Il mappale 288 indica che la “Casa per Osteria, con casa del dazio e casa per la gabella del sale, forno per il prestino con orto e giardino, erano di proprietà del marchese Fagnani. Fu detto che tale osteria, con li sopracitati fondi, sono della comunità di Cassano Magnago. Difatti, l’oste paga di fitto £. 950; paga di più alla comunità di Cassano Magnago £. 180”.

A parte la singolarità della proprietà di Cassano Magnago inserita nel territorio turbighese, lungo la riva sinistra del Naviglio, nel Catasto Lombardo-Veneto (1850) questo mappale prese il n. 112 e, composta da 45,5 vani, ebbe come proprietario il conte Giuseppe Arese il quale, allora, aveva ingenti proprietà anche a Robecchetto (oggi in fabbricato, indicato nella foto che pubblichiamo, è delimitato dall’Alzaia del Naviglio Grande a Ponente e dalla Via 3 giugno 1859).

IN TALE OSTERIA C’ERA L’AFFRESCO CHE QUI SOTTO PUBBLICHIAMO: