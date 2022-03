Il Rotaract Club Magenta fa Network per promuovere la nuova imprenditorialità .

riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 18 febbraio il Rotaract Club Magenta ha avuto il piacere di ospitare alla sua conviviale mensile un esempio virtuoso di imprenditorialità locale di nuova generazione.

iAM, una neo startup che si pone l’obiettivo di rivoluzionare il mercato del biglietto da visita rendendo il suo prodotto digitale, gratuito, personalizzabile e promuovendo la sostenibilità ambientale.

Nata anche grazie al supporto del Programma Virgilio dei Rotary e JeCatt, Junior Enterprise dell’Università Cattolica di Milan, si pone la sfida di sostituire il biglietto da visita cartaceo, allargando il più possibile il network di contatti per il proprio business, registrandoli in un’unica rubrica dinamica e costantemente aggiornata ad ogni modifica personale.

Durante la Conviviale i relatori della serata sono stati i fondatori stessi dell’App, 3 ragazzi under 30:

– Andrea Parmigiani, Chief Marketing Office

– Simone Parmigiani, Lead Designer

– Domenico Drea Chief Legal and Investment Officer

“Rivoluzionare il network di contatti professionali, in primo luogo per contribuire al processo di digitalizzazione di cui questo Paese necessita. Il mercato delle applicazioni digitali è dominato da player esteri, il nostro obiettivo è quello di aumentare il prestigio italiano, così come già avviene per altri settori.”

La serata ha dato ai presenti la possibilità di unire il piacere della convivialità al fare network e conoscere realtà imprenditoriali locali in crescita.

Da un lato JeCatt, Junior Enterprise dell’Università Cattolica, giovani studenti universitari che fanno consulenza acquisendo nuove conoscenze ed esperienze dai progetti che seguono, dall’altro iAM, startup ambiziosa dalla sfida importante, e il Rotaract Magenta insieme per favorire spazi di scambio, confronto di idee e progetti per la crescita della nostra comunità.

Si ringraziano tutti i partecipanti alla serata, i fondatori di iAM, il Consiglio Direttivo di JeCatt, i soci e amici del Rotary Club Magenta, Edoardo Nicolini Rappresentante Distrettuale Rotaract 2042 e Danny Sangalli, Presidente Commissione Azione Professionale del Distretto Rotaract 2042