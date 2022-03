Milano – Terrorizzavano i quartieri Calvairate e Corvetto con rapine e violenze a passanti e coetani. I Carabinieri arrestano 8 minori della Baby Gang “Z4”

riceviamo e pubblichiamo



Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, all’esito di articolate attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (Sost. Proc. Sabrina Ditaranto), hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni nei confronti di 8 minori gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso.

Le indagini condotte dalla Compagnia Milano Porta Monforte hanno consentito di accertare che i minori, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, membri di una baby gang denominata “Z4” operante prevalentemente nei quartieri “Corvetto” e “Calvairate”, avvalendosi della forza intimidatrice del gruppo, hanno commesso, in più circostanze, violente aggressioni e 14 rapine (anche tentate) in danno di passanti che avvicinavano con banali pretesti all’interno di parchi, sui mezzi di trasporto pubblico, nei pressi delle fermate o nei principali luoghi di aggregazione giovanile, sottraendo loro smartphone e altri oggetti di valore.

Ulteriori dettagli verranno forniti in un successivo comunicato stampa

