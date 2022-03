Rescaldina – Dalla Via Emilia a Piazza Grande: sabato 5 marzo La Tela rende omaggio a Lucio Dalla con il duo Malaluna

Riceviamo e pubblichiamo



L’osteria sociale del buon essere di Rescaldina propone una serata dai sapori bolognesi accompagnati dalle emozioni dei grandi cantautori di quella terra. Prenotazione obbligatoria

Quando i buoni sapori si incontrano con le belle melodie: “Dalla Via Emilia a piazza Grande” è la serata che l’osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina popone sabato 5 marzo facendo incontrare il buono della cucina emiliana e il meglio del cantautorato di Bologna e dintorni. Un omaggio a Lucio Dalla, a dieci anni dalla sua scomparsa e a poche ore da quello che sarebbe stato il suo 79esimocompleanno, ma anche a quella grande tradizione cantautorale italiana che passa da Samuele Bersani, a Ron, dagli Stadio a Luca Carboni fino a Francesco Guccini e ai Nomadi, il duo Malaluna, composto da Massimo Beretta e Tony Foderaro racconteranno dal palco de La Tela, locale che sorge in uno stabile sottratto alla criminalità organizzata e diventato luogo di aggregazione sociale, le storie, le vite e gli amori cantati dai migliori musicisti cresciuti all’ombra delle due torri.

Alla musica saranno abbinati i piatti della tradizione emiliana con un menù che prevede tigelle con crudo e crescenza, lasagna al ragù, cotoletta alla Petroniana e torta di riso. Inizio cena alle 20; inizio concerto alle 21.

La prenotazione è obbligatoria allo 0331.2978604 negli orari di apertura dell’osteria La Tela.

Obbligatorio il green pass rafforzato.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/