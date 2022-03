Castano Primo, il Sovrintendente Liguori va in pensione. La Polizia locale perde un valido operatore che ha servito per molti anni la Città

I Poliziotti locali di Castano Primo e Nosate, hanno salutato nei giorni scorsi il collega Rocco Liguori, il quale va in pensione dopo oltre 25 anni di servizio prestati presso il Comando di piazza Mazzini.

Lunedì 28 febbraio, a salutarlo nella sede di Villa Rusconi, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale ed il colleghi con cui ha servito la comunità Castanese per molto tempo.

Tante, infatti, le vicende professionali ed umane che in una lunga carriera ci si è trovati a fronteggiare e sicuramente risolte, nell’ottica dell’equilibrio e del buon senso.

“Un lavoro quello svolto dal Sovrintendente Liguori con onestà e dedizione; dimostrato dall’apprezzamento della cittadinanza e dall’affetto dei colleghi che lo hanno ringraziato con grande stima per quanto fatto, gratitudine che si nutre per una persona sempre disponibile con tutti ed attenta al servizio prestato. Gli auguri per una serena e meritata quiescenza al Sovrintendente di Polizia locale Rocco Liguori”.

f.to

Il Capo Ufficio Comunicazione

Comando Intercomunale di Polizia locale

Castano Primo-Nosate