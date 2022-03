Lettera del Sindaco Colombo agli Ucraini

Caro concittadino/a,

anzitutto desidero esprimere a Te e ai Tuoi cari vicinanza e solidarietà in questo momento di angoscia e di dolore per quanto sta accadendo nel Tuo Paese.

Le porte del Municipio sono sempre aperte: la Giunta e gli Uffici sono a disposizione per qualsiasi esigenza.

Se Ti stai organizzando per accogliere parenti provenienti dall’Ucraina e se hai bisogno di beni di prima necessità per i Tuoi cari, non esitare a contattarci a ucraina@comune.bareggio.mi.it

Ti informo inoltre che abbiamo attivato un Punto di Raccolta Beni di prima necessità in collaborazione con l’Associazione Golfini Rossi Onlus presso gli ambulatori comunali in Via Marietti 6 nei seguenti giorni: lunedì (16.00/18.00), giovedì (10.00/12.00), sabato (10.00/12.00).

Con l’auspicio di un ritorno a una situazione di pace e serenità, un caloroso saluto a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Bareggio.

Cordialmente

Il Sindaco dott.ssa Linda Colombo