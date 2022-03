il Comunicato del Sindaco Chiara Calati dopo la presentazione di Luca Del Gobbo come Canditato Sindaco del Cdx

la Sindaca, Chiara Calati, ci ha inviato il comunicato dopo la presentazione di Di Gobbo…

Chiara Calati Scrive :”Ho seguito con attenzione la conferenza stampa di presentazione del candidato Sindaco Luca Del Gobbo per il centro destra. Devo dire che concordo pienamente con le sue parole rispetto all’importanza della squadra, che necessariamente deve essere preparata, coesa e con una convinta unità di intenti, per non perdere tempo in bagarre interne e affrontare al meglio l’arduo compito di governare una città come Magenta al servizio dei cittadini. Senza una squadra all’altezza perfino Ronaldo non solo non può vincere la Champions, ma nemmeno il campionato. Senza questo presupposto essenziale non può esserci nessuna prospettiva e nessun dialogo autentico coi cittadini, valore fondante di ogni azione amministrativa. Per quanto mi riguarda in questi 5 anni ho fatto un percorso personale e amministrativo di grande cambiamento, alla luce di molte situazioni verificatesi strada facendo. Rispetto al 2017 sono differenti i presupposti, le modalità di interazione e gli obiettivi, tutti fattori per cui da tempo sto facendo diverse riflessioni. Essere Sindaco in questi anni, in cui una pandemia mondiale mai affrontata prima da nessuno ha cambiato totalmente priorità e modalità di azione, mi ha sicuramente arricchito in termini di competenze personali e mi ha portato a sviluppare una nuova forma mentis nell’analisi e nell’approccio di scenari complessi. Con questa nuova consapevolezza ho lavorato e sto continuando a lavorare con un gruppo di persone che, a vario titolo e in diversi ruoli, è al servizio di Magenta con idee e progetti, in una condivisione ricca e molto bella di visione e prospettiva.

Gli elementi di valutazione e riflessione personale circa le mie scelte future, politiche, amministrative, di vita e professionali, sono ancora molti e in divenire. Il confronto con i referenti politici è in atto, con il gruppo cittadino ovviamente costante, e chi mi conosce sa bene che non ho mai negato un caffè a nessuno. Nel frattempo, da Sindaco in carica, il mio mandato non è certo finito, ma ci sono ancora le sfide del PNRR da cogliere sugli avvisi in uscita e con tempi molto stretti, le attività di bonifica e riqualificazione dell’area ex Novaceta, le opere programmate da avviare, l’emergenza umanitaria in corso, solo per citare alcune delle numerose attività. Fino all’ultimo giorno del mio mandato continuerò a lavorare con impegno e dedizione per Magenta”.

Chiara Calati