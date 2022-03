Silvana una delle socie, alla domanda come mai oggi vestite, cosi ci risponde: “noi volontarie del “Il sole nel cuore” non svolgiamo solo lavori tecnici ci piace rallegrare anche i cuori dei pazienti – continua – abbiamo visitato prima le vaccinazioni bambini , e reparto geriatrico a portare un poi abbaiamo regalato ( sai che noi siamo casiniste! ) le trombette colorate . Giusto per fare festa con chi è ammalato!! Un piccolo gesto che ha fatto del bene a molti. FORZA “Il Sole nel Cuore”

