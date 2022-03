La 57^ edizione della Corsa dei Due Mari si è aperta da pochi minuti a Lido di Camaiore con una cronometro individuale.

Diretta TV su RAI Sport +HD dalle 15:00 alle 16:15, e su e RAI 2 dalle 16:15 alle 17:25. La conferenza stampa del vincitore e leader della generale si terrà circa mezz’ora dopo la fine della tappa. Lido di Camaiore, 7 marzo 2022 – Buongiorno dalla prima tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, in programma dal 7 al 13 marzo e organizzata da RCS Sport.

La frazione inaugurale della Corsa dei Due Mari è una cronometro individuale di 13.9km composta da due rettilinei intervallati da una curva secca a sinistra. Tra i principali pretendenti alla conquista del Tridente di Nettuno c’è il campione in carica Tadej Pogačar, fresco vincitore di Strade Bianche e trionfatore dell’UAE Tour. Al via anche il Campione del Mondo Julian Alaphilippe con il compagno di squadra Remco Evenepoel, al debutto in questa corsa, Miguel Angel Lopez, Damiano Caruso, Rigoberto Uran, Tao Geoghegan Hart, Jakob Fuglsang, Richard Carapaz, Richie Porte, Jonas Vingegaard, Enric Mas, Romain Bardet, Giulio Ciccone, Peter Sagan, Greg Van Avermaet (vincitore dell’edizione 2016), Filippo Ganna, Mark Cavendish, Tim Merlier, Arnaud Démare, Elia Viviani, Alexander Kristoff, Michael Matthews, Caleb Ewan. Il primo corridore Leonardo Basso è partito alle 14:10. L’ultimo corridore a partire sarà Tadej Pogačar alle 16:56. LIVE

Lido di Camaiore (Partenza primo corridore): sereno, 13°C. Vento: debole – 5kmh, N.

Lido di Camaiore (17.15 circa – Arrivo ultimo corridore): sereno, 13°C. Vento: debole – 8kmh, W. DOWNLOAD Photo Gallery Buongiorno

Mappe – 57^ Tirreno-Adriatico Eolo VELON Potete consultare la lista completa dei corridori dotati del dispositivo per il monitoraggio dati in tempo reale Velon oggi a questo link. MAGLIE Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

, leader della classifica generale, sponsorizzata Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata Made in Italy

, leader della classifica a punti, sponsorizzata Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata Wurth Modyf PERCORSO

TAPPA 1, LIDO DI CAMAIORE – LIDO DI CAMAIORE (TISSOT ITT) – 13.9 km Tappa Cronometro individuale composta da due settori praticamente rettilinei che si corrono in andata e ritorno sulla medesima carreggiata intervallati da un “giro di boa” un po’ più complesso e articolato. Percorso rettilineo per 5.6 km fino alla svolta di Forte dei Marmi dove viene rilevato il tempo intermedio. Quindi percorso con carreggiata ristretta e con due curve ad angolo retto (verso sinistra) che a 7.7 km dall’arrivo riportano sul lungomare di Forte dei Marmi per ritornare al Lido di Camaiore

Ultimi KM

Gli ultimi 3 chilometri sono pianeggianti in direzione sud costituiti da un lungo rettilineo che ai 1200 m dall’arrivo presenta l’unica “difficoltà” costituita da una S destra sinistra con carreggiata ristretta che immette sul rettilineo finale di 1 km. Arrivo su asfalto larghezza 6.5 m. LIDO DI CAMAIORE

Situata in posizione ideale per scoprire la suggestiva campagna toscana, Lido di Camaiore è un ottimo punto di partenza verso le principali città d’arte e i centri turistici di Toscana e Liguria. La splendida spiaggia di sabbia dorata è tra le più rinomate località turistiche d’Europa: bagnata dal mar Ligure, si estende tra i comuni di Marina di Pietrasanta e Viareggio. La cittadina si contraddistingue per un’elegante passeggiata sulla costa, lungo la quale si trovano gran parte degli stabilimenti balneari, dei ristoranti e dei negozi locali. Da non perdere il pontile Bellavista Vittoria, da dove è possibile ammirare lo spettacolo della costa e delle Alpi Apuane alle sue spalle. Gli appassionati di sport, oltre alle numerose attività da spiaggia, possono percorrere la lunga pista ciclabile che da Viareggio arriva fino a Forte dei Marmi. L’entroterra collinare offre meravigliose passeggiate nel verde, a piedi, in bici o a cavallo, e le montagne, poco distanti, presentano una vasta scelta di percorsi. Lido di Camaiore è stata spesso teatro di arrivi del Giro d’Italia, nel 1997, nel 2002 e nel 2007, ed è la consueta tappa inaugurale della Tirreno-Adriatico. COPERTURA TV

