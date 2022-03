Il Parco del Ticino alla Fagiana inaugura la Panchina Rossa per la Festa delle Donne

E’ Stata posata in occasione della Giornata internazionale dedicata alla donna una Panchina Rossa, restaurata dai grafici

Enac C.F.P. Cannossa su un progetto avviato lo scorso 25 Novembre dal consiglio di Gestione del Parco del Ticino.

La Presidente del Parco e il consiglio, ha voluto unire l’8 Marzo con la data del 25 novembre come riconoscimento alla Donna, il 25 novembre è la data che ricorda la “Giornata Internaziona per l’eliminiazione della violenza contro le donne, l’8 Marzo è la Festa della Donna. Due date per la donna, la Panchina Rossa ne suggella la forza.

Il tutto è terminato alla Fagiana con un Brunch realizzatato dai ragazzi dell’ENAC C.F.P. Canossa realizzato con prodotti del Parco del Ticino.

W LA DONNA

foto Carla Rizzi