La Compagnia Geniattori porterà a Monza sulle scene Teste di Zucca

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo la Compagnia Geniattori porterà sulle scene Teste di Zucca, la raccolta di letteratura per ragazzi contro ogni forma di emarginazione, violenza e bullismo.

Lo spettacolo si terrà Sabato 2 Aprile alle 21.00 presso il Teatro Villoresi, a Monza.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Cascina Blu ha scelto di destinare la somma al Progetto Sostegno Vittime della Guerra in Ucraina, ogni contributo è prezioso, partecipate numerosi!

