TIM MERLIER VINCE LA TAPPA 2 DELLA TIRRENO-ADRIATICO FILIPPO GANNA ANCORA IN MAGLIA AZZURRA

Sovicille, 8 marzo 2022 – Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, 219 km da Camaiore a Sovicille.

Olav Kooij (Jumbo-Visma) e Kaden Groves (Team BikeExchange – Jayco) hanno chiuso al secondo e terzo posto.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale / è la nuova Maglia Azzurra.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Tim Merlier (Alpecin-Fenix) 219 km in 5h 25’23”, alla media di 40.383 km/h

2 – Olav Kooij (Jumbo-Visma) s.t.

3 – Kaden Groves (Team BikeExchange – Jayco) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 – Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) a 11″

3 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 17″

MAGLIE – Le maglie di leader della 57esima Tirreno-Adriatico Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

, leader della classifica generale, sponsorizzata – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata Made in Italy – Filippo Ganna (Ineos – Grenadiers)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata – Filippo Ganna (Ineos – Grenadiers) Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia – Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata Wurth Modyf – Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Tim Merlier ha dichiarato: “E’ molto bello aver vinto la prima corsa di quest’anno. La mia forma era già buona ma non avevo finora ottenuto i risultati che volevo. E’ stato uno sprint molto combattuto, è stato duro superare le montagne. La squadra mi ha lanciato bene. Spero di poter vincere di nuovo domani ma un obiettivo è stato già centrato”.

