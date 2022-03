CALEB EWAN VINCE LA TAPPA 3 DELLA TIRRENO-ADRIATICO FILIPPO GANNA ANCORA IN MAGLIA AZZURRA

Terni, 9 marzo 2022 – Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, 170 km da Murlo a Terni. Arnaud Demare (Groupama – FDJ) e Olav Kooij (Jumbo-Visma) hanno chiuso al secondo e terzo posto.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Caleb Ewan (Lotto Soudal) 170 km in 4h 07’24, alla media di 41.229 km/h

2 – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) s.t.

3 – Olav Kooij (Jumbo-Visma) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 – Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) a 11″

3 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 14″

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Caleb Ewan ha dichiarato: “Sono venuto alla Tirreno-Adriatico negli ultimi anni e ho sempre avuto sfortuna o non ero al top della forma. E’ una corsa nella quale ho sempre voluto vincere. Sono molto felice di come è andata oggi, la squadra ha lavorato molto nel finale a causa degli attacchi avvenuti nel finale di corsa. Sapevo che nel caso fossi stato da solo avrei dovuto seguire le ruote giuste. Ero dietro ad Arnaud (Démare) e sono partito al momento giusto. Sono contento dell’inizio di stagione e sono pronto per uno dei grandi obiettivi dell’anno ovvero la Milano-Sanremo.”

