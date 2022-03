La civica MAGENTA PERCORSI in piazza sabato pomeriggio 12 marzo

Sabato pomeriggio 12 marzo dalle ore 16 Noi della civica Magenta Percorsi saremo in piazza Liberazione per parlare con le nostre concittadine e i nostri concittadini e per confrontarci con loro sui punti chiave del Percorso 1.

Presenteremo le nostre proposte sulla Mobilità: le abbiamo elaborate come risposta concreta alle tante osservazioni e ai tanti contributi che abbiamo raccolto. Eccole:

• realizzazione presso la stazione ferroviaria di un parcheggio ampio e protetto per le biciclette;

• approvazione del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche);

• completamento, miglioramento e realizzazione di piste ciclabili che portano verso i

principali servizi di attrazione per la cittadinanza (stazione, ospedale, scuole);

• colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per favorire gli spostamenti ecosostenibili;

• a fianco dei pendolari per il miglioramento dei collegamenti con Milano e Novara.

Vi invitiamo a passare a trovarci: vi accoglieremo con l’entusiasmo, i colori e il desideriodi ascolto e confronto con cui vogliamo continuare la nostra avventura