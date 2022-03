Partenza Milano-Torino 2022, modifiche alla viabilità e chiusura delle sole scuole interessate dal percorso per mercoledì 16 marzo

riceviamo e pubblichiamo

In vista della partenza della Milano-Torino, una delle grandi classiche del ciclismo, prevista per mercoledì 16 marzo alle ore 11.35 da piazza Liberazione, è stato predisposto un piano di chiusura delle strade cittadine per garantire il transito in sicurezza dei 161 ciclisti.

Inoltre, dato l’afflusso di pubblico previsto lungo tutto il percorso e visto il grande richiamo di una gara così prestigiosa, al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i residenti, gliatleti e il pubblico per la giornata di mercoledì 16 marzo è stata disposta la chiusura di alcuni plessi scolastici.

Percorso cittadino e indicazioni viabilistiche

L’arrivo dei ciclisti e delle auto al seguito è previsto in prima mattinata in piazza del Mercato, da qui, a partire dalle ore 8, le diverse squadre di ciclisti si sposteranno al punto di ritrovo in piazza Liberazione passando per via S. Caterina, via S. Crescenzia e via Garibaldi.

Dopo un giro cittadino di 2500 metri. per via Roma, via Novara, via Monviso, via Leopardi, corso Italia e via De Medici, i ciclisti si porteranno al chilometro 0, posto sulla SS11 al confine con Boffalora, dove alle ore 11.45 partirà la gara vera e propria.

Il piano di chiusura delle strade cittadine per garantire il transito in sicurezza dei ciclisti:

Piazza Liberazione sarà interdetta totalmente al transito;

piazza Vittorio Veneto e Via S. Biagio saranno chiuse al traffico con divieto di sosta e rimozione forzata;

Sui percorsi interessati alla manifestazione, verrà disposto il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata nonché il divieto di circolazione almeno due ore prima dell’inizio (salvo diversa determinazione degli organi di Pubblica Sicurezza)

La chiusura delle scuole

Si prevede un afflusso di pubblico nel luogo della partenza della gara ciclistica e lungo il percorso già dalle prime ore della mattinata e, considerato il rilevante impatto dell’evento, al fine di garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli sportivi e i loro accompagnatori, nonché per il pubblico nella giornata di mercoledì 16 marzo con Ordinanza sindacale è stata disposta dei sotto indicati plessi scolastici:

Scuola Primaria Statale Santa Caterina;

Scuola dell’Infanzia Statale Fornaroli;

Scuola dell’Infanzia Paritaria Associazione Scuole Materne di Magenta – Plesso Giacobbe;

Scuola dell’Infanzia Paritaria Madre Anna Terzaghi;

Scuola Primaria Paritaria Madre Anna Terzaghi;

Scuola Secondaria di I grado Madre Anna Terzaghi;

C.F.P ENAC Canossa;

IPSIA Leonardo da Vinci;

C.F.P Enaip.

Chiusure e prescrizioni viabilistiche saranno rese note a mezzo della consueta segnaletica stradale