Magenta: Silvia Minardi invita tutti i candidati sindaci a unirsi in un flash mob per la pace

“Dopo aver accolto l’iniziativa della Comunità Pastorale che ha invitato tutta la città alla bellissima marcia per la pace che si è svolta domenica scorsa a Magenta è importante che la politica unita si impegni per una mobilitazione continua a favore della pace. Per questa ragione ivitiamo il Sindaco Chiara Calati, tutti i candidati sindaci e i sindaci degli ultimi anni ad un flash mob con i colori della bandiera dell’Ucraina, dell’Europa e della pace.”

L’iniziativa si svolgerà sabato 12 marzo alle ore 15:00 in Piazza Formenti nel 1rispetto delle norme anti-covid.

“Come coalizione civica pensiamo che questo sia il tempo per eliminare le differenze tra di noi nel nome della pace e della speranza. La gestione di questa crisi umanitaria oltre che sociale sarà compito di tutti noi come lo è stata la gestione della crisi pandemica. Mostriamo, quindi, alla città che tutti i sindaci degli ultimi anni e tutti coloro che si candidano a guidare la città nei prossimi anni sanno fare unità attorno ad una emergenza senza precedenti” sono le parole con cui i lancia

l’iniziativa di questo flash mob da Magenta per la pace nel mondo.