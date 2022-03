Sabato 12 marzo, gli Sleazy Flowers portano il rock degli Stones a La Tela di Rescaldina

Il quartetto acustico popone un vero omaggio ai “ragazzi di Dartford” per una serata a tutta musica. Inizio alle 21

Il rock è protagonista a La Tela di Rescaldina. Sabato 12 marzo, sul palco dell’osteria sociale del buon essere, che sorge all’intero di uno stabile sottratto alla criminalità organizzata, sono attesi gli Sleazy Flowers in “All around the Stones”, un omaggio alla band rock per eccellenza: i Rolling Stones. Non un concerto da “tribute band”, ma un vero e proprio tributo alla formazione che ha scritto pagine importanti della storia della musica internazionale.

Il quartetto composto da Gianni Di Quarto (voce e chitarra), Andrea Simonetta (chitarra e voce), Tiziano Mazzucco (batteria-percussioni) e Luca Munari (basso acustico) proporrà infatti il repertorio del gruppo guidato da Mick Jagger con arrangiamenti diversi, dando così la propria personale impronta a brani diventati famosi in tutto il mondo. Saranno proposti anche pezzi propri, anch’essi inevitabilmente influenzati dalle note dei “ragazzi di Dartford”.

Gruppo attivo fin dagli anni Novanta, pur attraverso alcuni cambi di formazione, gli Sleazy Flowers sono rimasti fedeli allo stile rock blues country soul che li aveva fin dall’inizio caratterizzati. Hanno inciso album in studio e dal vivo e suonato in giro per l’Italia, la Svizzera, la Francia proponendo cover e brani di propria composizione.

La serata viene proposta dalle 20 nella formula “cena con spettacolo”, in abbinamento a un menù fisso con baccalà mantecato con polenta fritta; lasagna al pesto, fagiolini e patate; lonza tonnata con insalata mista e salame al cioccolato. Il concerto ha inizio alle 21.

Ingresso libero con green pass rafforzato.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/