TADEJ POGACAR VINCE LA TAPPA 4 DELLA TIRRENO-ADRIATICO ED È LA NUOVA MAGLIA AZZURRA

Bellante, 10 marzo 2022 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la quarta tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, 202 km da Cascata delle Marmore a Bellante. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e Victor Lafay (Cofidis) hanno chiuso al secondo e terzo posto.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) è anche la nuova Maglia Azzurra.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 202 km in 4h 48’39, alla media di 41.989 km/h

2 – Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a 2″

3 – Victor Lafay (Cofidis) s.t.

MAGLIE – Le maglie di leader della 57esima Tirreno-Adriatico Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

, leader della classifica generale, sponsorizzata – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata Made in Italy – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia – Quinn Simmons (Trek – Segafredo)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Quinn Simmons (Trek – Segafredo) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata Wurth Modyf – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

CLASSIFICA GENERALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl Team) a 9″

3 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 21″

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore e nuova Maglia Azzurra Tadej Pogacar ha dichiarato: “La squadra ha tirato tutto il giorno quindi mi è sembrato giusto provarci. Abbiamo fatto tutto bene, era un arrivo in salita molto simile a quello in cui ho preso la leadership l’anno scorso nella tappa 4. Domani sarà una frazione che somiglierà a quella di oggi e sabato sarà la tappa regina quindi dovrò fare attenzione agli altri rivali.”

#TirrenoAdriatico