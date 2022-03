Bareggio: Corso di Primo Soccorso e Rianimazione anno 2022

Il corso si prefigge di far conoscere i principi fondamentali del Primo Soccorso ed i comportamenti da seguire in caso di necessità. Con pochi, semplici gesti anche tu puoi salvare una vita!

La durata sarà di due mesi circa, tutti i lunedì ed i giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30, a partire dal giorno 28 marzo 2022. Il corso sarà tenuto da un medico specialista e dai volontari A.I.S. presso la sede della Protezione Civile di Bareggio in via Madonna Pellegrina 4.

Quota di partecipazione da versare all’atto dell’iscrizione € 30,00.

Per Iscrizioni e informazioni: presso la sede A.I.S.- Piazza Formentano, 1 Magenta, il martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 e la domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.00; telefonando ai numeri: 348 6065429 – 347 2393003, scrivendo all’indirizzo e-mail: aismagenta@gmail.com ,

oppure in occasione della prima serata del corso dalle ore 20,00. Requisiti: età minima 16 anni compiuti

