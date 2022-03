Bareggio: Partito il TIR carico di aiuti per l’Ucraina

riceviamo e pubblichiamo

E’ partito stamattina dal punto di raccolta di via Marietti il bilico da 60 metri cubi carico di aiuti per l’Ucraina. “La comunità di Bareggio ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore grande – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo -. Ringrazio le diverse realtà, non solo di Bareggio ma di tutta la Città Metropolitana, che hanno collaborato in questa settimana solidale: Golfini rossi onlus, Consulting Italia srl per la logistica, le associazioni ucraine, la Polizia Locale, la Protezione Civile e le associazioni di Bareggio, i volontari e gli studenti del Politecnico. E, ovviamente, un ringraziamento va anche tutti i cittadini che hanno donato del materiale”. Bareggio, comunque, non si ferma qui: “Nei prossimi giorni – ha aggiunto il sindaco – daremo un aggiornamento sulla situazione con tutte le nuove necessità per la popolazione ucraina”.

Presente anche il consigliere regionale Silvia Scurati: “A nome di Regione Lombardia, che anche stavolta è in prima linea nel rispondere a esigenze umanitarie, mi associo al ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta di beni di prima necessità a Bareggio, segno di solidarietà tangibile al popolo ucraino”.