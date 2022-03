tirreno-Adriatico: POGACAR INARRESTABILE

Lungo la seconda scalata del Monte Carpegna, montagna cara a Marco Pantani, lo sloveno si invola in solitaria ed aumenta il vantaggio sui suoi diretti rivali. Vingega ad e Landa completano il podio. Domani gran finale a San Benedetto del Tronto dedicato ai velocisti

Carpegna, 12 marzo 2022 – Il Monte Carpegna celebra Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che in Maglia Azzurra ha vinto la tappa regina della Tirreno-Adriatico Eolo scavando un solco profondo sui diretti rivali in classifica generale. Lo sloveno ha lanciato il proprio attacco lungo la seconda ascesa del Monte Carpegna, rispondendo ad un primo allungo di Mikel Landa ed incrementando il proprio vantaggio fino al GPM. Negli ultimi km in discesa Pogacar ha gestito il distacco sui diretti inseguitori, Vingegaard e Landa, i quali hanno successivamente lottato per il secondo posto di giornata a 1’03” dalla Maglia Azzurra. Alla vigilia della tappa finale lo sloveno ha un margine di 1’52” su Vingegaard e di 2’33” su Mikel Landa./ LaPresse)

RISULTATO DI TAPPA

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 215 km in 5h 28’57, alla media di 39.216 km/h

2 – Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a 1’03”

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a 1’52”

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 2’33”

MAGLIE – Le maglie di leader della 57esima Tirreno-Adriatico Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

, leader della classifica generale, sponsorizzata – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata Made in Italy

, leader della classifica a punti, sponsorizzata Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia – Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Quinn Simmons (Trek-Segafredo) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata Wurth Modyf – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – indossata da Thymen Arensman (Team DSM)

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore nonchè Maglia Azzurra Tadej Pogacar ha dichiarato: “Non penso di essere imbattibile, neanche quando vinco per distacco. Penso sempre che qualcuno possa rientrare su di me, riprendermi e magari anche attaccare. Non sottovaluto mai nessuno e penso a concentrarmi su me stesso. Oggi abbiamo tenuto un bel passo, quando Mikel (Landa) è scattato non mi piaceva il suo cambio di ritmo e quindi sono partito andando al mio di ritmo fino alla vetta. Sono andato un po’ in difficoltà a causa del freddo, ero veramente a tutta. E’ stato difficile scendere e sono contento di aver preso la seconda discesa da solo evitando cadute. E’ difficile correre con il freddo, che non mi piace, dopo il caldo dell’UAE Tour. Sono nato nell’anno in cui Pantani ha vinto il Tour de France quindi non ho potuto seguire la sua carriera ma oggi è stato speciale vedere tutti i tifosi che hanno portato dei pezzi della sua storia ai lati delle strade.”

La Maglia Verde Quinn Simmons ha dichiarato: “Ogni volta che c’è la possibilità di prendere una maglia in una gara World Tour bisogna provarci e questa è la prima volta per me. Sono felice, è stato molto duro entrare in fuga ma ce l’ho fatta. E’ stata una giornata molto lunga, 215 km e tante salite, quindi ho faticato parecchio. Sono riuscito nel finale a dare una mano a Giulio (Ciccone) sulle prime rampe dell’ascesa finale e ho visto che è entrato nella top 10 della classifica generale quindi si può dire che è stata una buona giornata per noi.”



STATISTICHE

A Carpegna è arrivata la sesta vittoria stagionale per Pogacar. E’ il corridore con più successi al pari di Fabio Jakobsen ma con grandi chances di portare il suo score a 7 domani vincendo la classifica generale

E’ la terza vittoria di tappa nonchè settima Maglia Azzurra per Tadej Pogacar alla Tirreno-Adriatico. Tra i corridori in attività solo Nairo Quintana può vantare gli stessi giorni in Maglia Azzurra nella Corsa dei Due Mari

Nelle precedenti cinque edizioni, il vantaggio massimo in classifica generale è stato di 1’03” (Pogacar su Wout Van Aert nel 2021). Ad una tappa dal termine Pogacar comanda con 1’52” su Jonas Vingegaard

I dati forniti da Velon raccontano la tappa attraverso dati dispositivi per il monitoraggio in tempo reale. Una grafica con alcuni dei dati raccolti oggi è disponibile a questo link.

LA TAPPA DI DOMANI

TAPPA 7, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 159KM

Tappa mossa nella prima parte e assolutamente piatta negli ultimi 80 km. Partenza leggermente a salire con passaggio in Offida per raggiungere la cresta e di lì con lievi saliscendi passare da Rotella, Montedinove e Castignano. Dopo il passaggio da Ripatransone lunga discesa fino a Grottammare dove si entra nel circuito di circa 15 km da ripetere 5 volte. Percorso del circuito prevalentemente su strade rettilinee, larghe e asfaltate.

Ultimi KMs

Ultimi 3 km su strade ampie e prevalentemente rettilinee alcune semicurve su strade di media larghezza nella prima parte. Ultima doppia curva a circa 1km dall’arrivo. Carreggiata di 8 m, fondo asfaltato.



COPERTURA TV

