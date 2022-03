TADEJ POGACAR VINCE LA 57^ TIRRENO-ADRIATICO, PHIL BAUHAUS CONQUISTA L’ULTIMA TAPPA DELLA CORSA

San Benedetto del Tronto, 13 marzo 2022 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la 57^ edizione della Tirreno-Adriatico Eolo. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) hanno chiuso al secondo e terzo posto in classifica generale. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) ha vinto l’ultima tappa, 159 km con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto, precedendo Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) e Kaden Groves (Team BikeExchange – Jayco). CLASSIFICA GENERALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a 1’52”

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 2’33” RISULTATO DI TAPPA

1 – Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) 159 km in 3h 39’58, alla media di 43.370 km/h

2 – Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) s.t.

MAGLIE – Le maglie di leader della 57esima Tirreno-Adriatico Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL Maglia Azzurra, leader della classifica generale, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata Made in Italy – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia – Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata Wurth Modyf – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore della classifica generale Tadej Pogacar ha dichiarato: “Ho avuto una buona giornata finale qui alla Tirreno-Adriatico. E’ stato molto più rilassante delle tappe precedenti anche se ero un po’ nervoso per lo sprint nel finale quindi sono rimasto concentrato fino alla fine. La giornata più bella è stata ieri ed è stata molto bella anche la prima tappa vinta. Sono felicissimo di aver vinto la Tirreno-Adriatico, vedremo cosa potrò fare nelle prossime corse. Posso sembrare imbattibile ma non lo sono.” Il vincitore di tappa Phil Bauhaus ha dichiarato: “Ho sempre creduto di poter vincere, ho avuto un inverno difficile ma sapevo di avere un’ottima condizione. Ho battezzato la ruota di Arnaud Démare e quando ho visto un varco sono partito. Ho detto ai miei compagni di squadra stamattina che sarebbe stato bello ampliare il palmares. Sono felicissimo.” Seguiranno le dichiarazioni della conferenza stampa e altri materiali. #TirrenoAdriatico