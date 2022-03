AMAG: Continuiamo a fare la differenza insieme.

Prosegue il ciclo di webinar di approfondimento sulla sostenibilità.

Proseguono le intense iniziative di informazione e sensibilizzazione organizzate dall’azienda Amaga S.p.A. in collaborazione con Sasom S.r.l. ed Achab Group Società di Benefit.

L’uscita del terzo magazine “Differenziare e ridurre, a tutela delle risorse” intende focalizzare ulteriormente l’attenzione sulle buone pratiche volte a ridurre la produzione dei rifiuti e migliorare le performance di raccolta differenziata. Buone pratiche di buon senso soprattutto in un contesto in cui la Tariffazione puntuale è commisurata ai rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti.

Il magazine sarà presto disponibile presso gli sportelli Amaga, Sasom e dei Comuni, oltre che consultabile online sul sito http://comunicazione.amaga.it/

I cittadini interessati sono invitati inoltre ad approfondire tali tematiche e recepire utili suggerimenti nel corso del webinar in programma giovedì 7 aprile 2022, alle ore 18:00 in diretta al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=7KWjB00ptPY

Obiettivo: diffondere maggiore consapevolezza e sensibilità sulla produzione di rifiuti e la raccolta differenziata, comunicando inoltre azioni e buone pratiche attuabili in modo concreto da ciascuno di noi. Un’occasione, accessibile a tutti, per animare una discussione costruttiva sulle tematiche della sostenibilità.

Interverranno:

● Giovanni Pioltini Direttore Tecnico Commerciale Amaga S.p.A.

● Paola Rossi Senior account Achab srl Società Benefit

● Marangoni Rossella, nipponista

Il ciclo di formazione online si concluderà il 9 maggio, con l’ultimo appuntamento dedicato alla diffusione delle best practice… perché non si finisce mai di imparare!

E, per chi lo avesse perso, il webinar dedicato al confronto sui temi dell’Agenda 2030, con la partecipazione di Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, è visionabile al link https://www.youtube.com/watch?v=p__PQmqkpF