Assalto alla filiale di Bodio Lomnago della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: la direttrice minacciata da due rapinatori

Assalto lampo alla filiale di Bodio Lomnago (VA) della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Venerdì 18 marzo, poco prima delle 16, due persone con il volto coperto da passamontagna hanno forzato una delle aperture blindate che si trova sul retro della banca di via delle Favie e, minacciando e strattonando la direttrice della filiale, si sono fatti consegnare il denaro contante disponibile. Al momento della rapina erano in corso le operazioni di chiusura della giornata.

Oltre alla direttrice, all’interno della filiale erano presenti anche altri due dipendenti e un cliente che, vedendo la scena, non hanno reagito. Altri due clienti, alla vista dei rapinatori sono velocemente riusciti a uscire dalla banca e a lanciare l’allarme.

Una volta preso il contante però, i due rapinatori sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Il personale della banca e il cliente sono rimasti illesi, seppur profondamente scossi.

Ancora in corso le verifiche per quantificare la somma rubata, ma si dovrebbe trattare di alcune migliaia di euro. Verifiche in corso anche per comprendere come i malviventi siano riusciti a superare le coperture blindate poste a difesa della banca: probabilmente avrebbero preparato il colpo nelle ore di chiusura dell’istituto per poter agire con grande velocità.

Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri della compagnia di Varese che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per risalire agli autori della rapina.