NextMagenta si presenta e la coalizione civica diventa ora realtà.

COMUNICATO STAMPA

Con la presentazione di NextMagenta a sostegno di Silvia Minardi, candidato sindaco, nasce ufficialmente la prima vera coalizione civica di Magenta

Lo aveva annunciato un mese fa e ora, NEXT MAGENTA la seconda lista della coalizione civica che sosterrà Silvia Minardi nelle prossime elezioni diventa realtà. Sabato 19 marzo al parco Bernini, nel quartiere Nord di Magenta, sono arrivati in bicicletta e si sono presentati alla città: un gruppo di cittadine e cittadini di Magenta che vogliono cambiare davvero Magenta dopo anni di immobilismo provocato da giunte di centro destra e di centro sinistra che oggi si ripresentano, con gli stessi nomi, promettendo di voler aggiustare ciò che loro stessi hanno contribuito a rompere e a ridurre in questo stato.

NEXT MAGENTA si è presentata come una lista di governo con idee chiare da realizzare. Il progetto sul Parco Bernini che, con i suoi 36 mila metri quadrati è il più grande dei parchi cittadini, si trova oggi in uno stato anonimo e di totale abbandono. NEXT MAGENTA ha presentato la propria idea: a partire da alcuni parchi già individuati e in collaborazione con alcuni giovani architetti l’idea è sviluppare un tema principale in ogni parco. E così il Parco Bernini (il “Park-ini” come è stato denominato nel progetto presentato) viene suddiviso in quattro aree, compresa una grande area dove praticare sport all’aria aperta.

NEXT MAGENTA è una lista aperta al mondo, che ha nell’Europa il suo orizzonte più prossimo e che nasce ispirando i propri progetti al grande piano Next Generation EU: il digitale, la sostenibilità e l’inclusione sono i tre ambiti di lavoro scelti dalla coalizione civica e sono anche i temi del Piano Magentino di Rinascita e Ripartenza sui quali formulare progetti e partecipare a bandi. Senza perdere più tempo.

NEXT MAGENTA è una lista di rinascita: i giovani che più di chiunque altro hanno sofferto per la pandemia guardano oggi sgomenti alla guerra che è qui, a pochi passi da noi. Alcuni di loro sono concretamente impegnati anche nell’accoglienza dei profughi in arrivo. Sabato mattina portavano al braccio un braccialetto nero, in ricordo delle vittime da Covid la cui memoria era stata celebrata il giorno prima, e un braccialetto con i colori dell’Ucraina che alcune signore ucraine hanno voluto preparare con dei fili di lana per la civica dopo la manifestazione per la pace di sabato 12 marzo organizzata da Progetto Magenta.

NEXT MAGENTA ha donato a tutti coloro che erano presenti un sacchetto di semi di girasole, simbolo dell’Ucraina, o di dalia color magenta: un semplice gesto che racconta la voglia di rinascere dopo la pandemia e nonostante la guerra. Sabato mattina sono stati piantati i primi semi di una lista che ha l’ambizione di andare lontano e di fare molto per la città e il suo

futuro.

“Next Magenta ha dimostrato oggi la via per come potrà essere la Magenta del futuro, con persone serie e idee innovative. La partecipazione è stata straordinaria, è arrivato tanto sostegno e sono già arrivate idee nuove per come migliorare la città. Ci siamo anche noi e non vediamo l’ora di fare la nostra parte”, sono le parole di Marco Maggi, uno degli esponenti della lista

Next Magenta