Bareggio: Inaugurata la Nuova Area Cani di San Martino

A San Martino la nuova area cani con percorso Agility è realtà. Ieri pomeriggio, il sindaco Linda Colombo ha tagliato il nastro e l’ha consegnata ufficialmente alla cittadinanza. “Sono molto contenta di avere portato a compimento un progetto iniziato circa tre anni fa attraverso una raccolta firme alla quale hanno aderito circa 500 persone – ha dichiarato il sindaco Colombo -. Oltre ai firmatari della petizione, in primis Rosalba Proserpio che l’ha promossa, ringrazio Banda Bau che ha collaborato con noi e intrattenuto i nostri amici a quattro zampe e lo sponsor Tempocasa”.

Ma le novità per i padroni degli animali non sono finite: “Ad aprile – ha fatto sapere il sindaco – partirà un mini-ciclo di incontri a tema, che inizieranno alle 20.30 nella sala consiliare di via Marietti. Il 6 aprile si parlerà del pericolo avvelenamenti per cani e gatti, il 21 aprile il tema sarà ‘La scelta del cane: caratteristiche, attitudini ed esigenze’ mentre il 28 aprile ‘Educazione, il cane perfetto cittadino’”.

