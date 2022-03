Magenta: Presentato il libro “La Barricata” in sala Giacobbe dal dott. Mumoli

Nel primo giorno di primavera, data simbolica, come ha sottolineato Alessandra Grittini, medico presso il Fornaroli di Magenta é stato presentato il libro “La barricata” presso la Casa Giacobbe.

Una commovente serata introdotta da Nicola Mumoli primario della Medicina al nosocomio magentino.

L’ intero ricavato dell’opera sarà devoluto per la San Vincenzo della città impegnata in questo momento sul fronte Ukraino.

È intervenuta sottolineando la forza che tutto il personale ha profuso per fronteggiare la pandemia, Simona Cigolini, medico anestesista che ha fatto parte della squadra “anti covid” della città.

Insieme all’autrice si è stretto il personale sanitario dell’ospedale, i dirigenti dell’azienda, le autorità civili, le associazioni e anche alcuni ex pazienti “salvati” dal flagello del covid.

Un momento toccante per cui si può dire che dalle cose brutte a volte spuntano i fiori.

Il libro è in vendita a 16 euro presl La Memoria del Mondo in Galleria, 5 a Magenta