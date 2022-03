Magenta: Silvia Minardi lancia il faccia a faccia con Luca del Gobbo. Accetterà l’ex Sindaco?

riceviamo e publichiamo

Silvia Minardi lancia il faccia a faccia decisivo per capire con i cittadini le due alternative vere “subito il confronto che chiedono i Magentini tra me e l’ex sindaco di Lega, Fratelli d’Italia e centrodestra”

“Tutti i giorni incontro e parlo con decine di cittadini e mi chiedono tutti una cosa forte e chiara quando parliamo dei problemi della città e di queste elezioni. Mi dicono che, in mezzo a tanta confusione, a finti sondaggi e fango mediatico per proteggere i soliti noti, ci vuole un momento di chiarezza e ci vuole subito. E questo momento è quello di un confronto sereno tra me e il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Lega e centrodestra nonché ex sindaco.

Siamo noi per i Magentini le due alternative principali, tra passato e futuro, ancora di più dopo le vicende recenti che hanno chiaramente palesato dove siano già posizionati gli altri. Per questo, per i Magentini, per fare davvero un servizio in questa campagna elettorale propongo a Luca Del Gobbo un confronto con il quale raccontare alla città le nostre due diverse idee di rilancio di Magenta”. Ecco la scelta fatta da Silvia Minardi, la Candidata Sindaco della Coalizione Civica di Progetto Magenta e Next Magenta.

La campagna elettorale è ormai iniziata e la città chiede di vedere in trasparenza le differenze tra passato e futuro. “Dopo l’apertura della nostra campagna elettorale e il lancio di Next Magenta, la seconda lista civica della coalizione,” dichiara la candidata Sindaco della coalizione civica magentina, Silvia Minardi, “abbiamo ricevuto numerosi messaggi di cittadini che si dicono entusiasti del nostro metodo concretamente partecipativo. Ma contemporaneamente ci chiedono un confronto immediato tra il futuro di rilancio che noi possiamo proporre rispetto agli anni di arretramento della città e le idee e i bilanci di chi è stato in qualche modo artefice di tanti anni di governo della città. Per questo è un dovere civico per me nei confronti delle tante donne e uomini che non vogliono perdere tempo dietro a parate elettorali vecchie e inutili offrire alla città una sfida operativa e concreta. Per questa ragione ho invitato Luca Del Gobbo ad un confronto pubblico. Abbiamo idee diverse sul futuro della città. Incontrarci sarà una bellissima occasione per parlarne davanti ai Magentini e cominciare a rendere più facile per tutti capire le differenze. Per non lasciare la cosa in sospeso e farsi dire dai cittadini che siamo alle solite, ho già proposto due date, martedì 5 aprile o lunedì 11 aprile alle 21. Cerchiamo insieme due moderatori (uno a testa) individuati tra bravissimi giornalisti e scegliamo una sala che, nel rispetto delle attenzioni alla sicurezza, possa consentire la presenza di un massimo di 60 persone e naturalmente la diretta social per tutti. Facciamo questo regalo a Magenta. Se lo merita. Ovviamente non mancheremo di partecipare con attenzione alle posizioni di tutti ai confronti con tutti i candidati che giornali e associazioni vorranno organizzare.”